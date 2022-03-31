10:18 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Весенний призыв, индексация пенсий, налоговые льготы и другие новшества.
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В апреле социальные пенсии проиндексируют на 8,6% — в соответствии с прошлогодним уровнем инфляции. Кроме того, начнут действовать налоговые льготы для поддержки предпринимателей и граждан в условиях санкций — в частности, проценты по банковским вкладам освободят от НДС, порог «налога на роскошь» повысят, от части налоговых выплат также временно освободят гостиницы и IT-компании. Одновременно в России начнется весенний призыв. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».
В начале месяца пройдет традиционная индексация социальных пенсий. Она проводится ежегодно. В этом году размер пенсий вырастет на 8,6% — по официально установленному уровню прошлогодней инфляции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Напомним, что социальные пенсии получают по старости (в случае если гражданин по каким-то причинам не получил права на страховую пенсию), по инвалидности (в том числе дети-инвалиды), по потере кормильца — в случае если ребенок потерял одного или двух родителей; а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Ранее в этом году в России проиндексировали пенсии для гражданских неработающих и военных пенсионеров, напомнили в Госдуме.
Кроме того, уже с конца марта начнет действовать очередной пакет мер, направленных на поддержку бизнеса и граждан в условиях санкций. Он был принят 26 марта и подразумевает поправки в налоговое законодательство.
В частности, документ отменяет НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021—2022 годах.
Порог «налога на роскошь», напротив, увеличат. Под него теперь будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года при условии, что их стоимость составила 10 млн рублей и выше. Ранее «налог на роскошь» распространялся на автомобили стоимостью от 3 млн рублей.
Кроме того, для IT-компаний на период с 2022 по 2024 год введут нулевую ставку налога на прибыль. Российские гостиницы освобождают от уплаты НДС.
С апреля в силу вступит принятый в марте этого года закон, согласно которому участников спецоперации на Украине и тех, кто принимал участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, признают ветеранами.
Этот статус позволит им претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий, а также получить льготы при оплате коммунальных платежей.
Закон был принят Госдумой сразу в трех чтениях на пленарном заседании 23 марта, спустя несколько дней его подписал Владимир Путин.
Те, кто получает соцподдержку, теперь могут согласиться на использование их банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации.
Это позволит информационным системам сразу получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно будет заполнить данные на сайте «Госуслуги».
Напомним, что это необходимо детям, например, для того чтобы зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз.
Для регистрации подростку понадобится указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.
Детей в возрасте до 14 лет могут зарегистрировать на портале только их родители или опекуны при условии, что ранее они сами прошли регистрацию в ЕСИА.
С апреля банки — участники Системы быстрых платежей — всего их около 200 — должны будут предоставить возможность использовать мобильное приложение системы для переводов между физическими и юридическими лицами, а также между «физиками» и ИП.
Предполагается, что это поможет упростить оплату товаров и услуг через СБП.
С начала месяца начнет действовать закон, предполагающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации.
Владимир Путин подписал закон 25 марта.
Документ дополняет ст. 207.3 УК РФ — она появилась ранее, по ней предусмотрено наказание за распространение фейков о действиях ВС РФ.
По новым нормам, за распространение заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами своих полномочий за границей предусмотрен штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Речь, в частности, идет о деятельности посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и СК.
Если были отягчающие обстоятельства — использование служебного положения, действия в составе группы лиц, из корыстных побуждений, с искусственным созданием доказательств обвинения или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды» — и содеянное повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
Кроме того, за дискредитацию действий российских государственных органов за рубежом теперь может грозить штраф в размере до 1 млн рублей.
Кроме того, в рамках пакета мер по поддержке экономики в России с апреля начнут действовать поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан». Они позволяют упростить оборот иностранных медицинских препаратов в том случае, если возникнет дефицит.
Решение будет принимать правительство России.
Лекарственные препараты в этом случае можно будет продавать в иностранной упаковке, а зарубежные компании должны будут уведомлять о своем решении покинуть рынок не менее чем за полгода.
С начала месяца в России стартует весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Под призыв подпадают годные к службе молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.
В этом году на военную службу планируется отправить 134,5 тыс. человек, это меньше, чем было в прошлом году, обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу.
— В соответствии с указом президента в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года, — заявил он на совещании, посвященном призывной кампании, 29 марта.
Напомним, в прошлом году было призвано 134 650 тыс. человек.
Призывников планируют начать отправлять в войска в конце мая. При этом Сергей Шойгу пообещал, что срочников не будут направлять в горячие точки — в том числе в зону боевых действий на Украине, в ДНР и ЛНР.