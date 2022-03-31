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10:18 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Весенний призыв, индексация пенсий, налоговые льготы и другие новшества.

Источник: Известия

В апреле социальные пенсии проиндексируют на 8,6% — в соответствии с прошлогодним уровнем инфляции. Кроме того, начнут действовать налоговые льготы для поддержки предпринимателей и граждан в условиях санкций — в частности, проценты по банковским вкладам освободят от НДС, порог «налога на роскошь» повысят, от части налоговых выплат также временно освободят гостиницы и IT-компании. Одновременно в России начнется весенний призыв. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».

Индексация социальных пенсий

В начале месяца пройдет традиционная индексация социальных пенсий. Она проводится ежегодно. В этом году размер пенсий вырастет на 8,6% — по официально установленному уровню прошлогодней инфляции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Индексация должна затронуть 4 млн человек, в общей сложности на нее из бюджета выделят 33,7 млрд рублей.

Напомним, что социальные пенсии получают по старости (в случае если гражданин по каким-то причинам не получил права на страховую пенсию), по инвалидности (в том числе дети-инвалиды), по потере кормильца — в случае если ребенок потерял одного или двух родителей; а также дети, оба родителя которых неизвестны.

Ранее в этом году в России проиндексировали пенсии для гражданских неработающих и военных пенсионеров, напомнили в Госдуме.

Налоговые льготы для бизнеса и граждан

Кроме того, уже с конца марта начнет действовать очередной пакет мер, направленных на поддержку бизнеса и граждан в условиях санкций. Он был принят 26 марта и подразумевает поправки в налоговое законодательство.

В частности, документ отменяет НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021—2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физлиц будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года.

Порог «налога на роскошь», напротив, увеличат. Под него теперь будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года при условии, что их стоимость составила 10 млн рублей и выше. Ранее «налог на роскошь» распространялся на автомобили стоимостью от 3 млн рублей.

Кроме того, для IT-компаний на период с 2022 по 2024 год введут нулевую ставку налога на прибыль. Российские гостиницы освобождают от уплаты НДС.

Статус ветеранов для участников боев в Донбассе

С апреля в силу вступит принятый в марте этого года закон, согласно которому участников спецоперации на Украине и тех, кто принимал участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, признают ветеранами.

Этот статус позволит им претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий, а также получить льготы при оплате коммунальных платежей.

Закон был принят Госдумой сразу в трех чтениях на пленарном заседании 23 марта, спустя несколько дней его подписал Владимир Путин.

Реквизиты для соцподдержки и «Госуслуги» для подростков

Те, кто получает соцподдержку, теперь могут согласиться на использование их банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации.

Это позволит информационным системам сразу получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно будет заполнить данные на сайте «Госуслуги».

Кроме того, подростки теперь смогут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах», если им 14 лет и больше.

Напомним, что это необходимо детям, например, для того чтобы зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз.

Для регистрации подростку понадобится указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Детей в возрасте до 14 лет могут зарегистрировать на портале только их родители или опекуны при условии, что ранее они сами прошли регистрацию в ЕСИА.

Упрощение использования Системы быстрых платежей

С апреля банки — участники Системы быстрых платежей — всего их около 200 — должны будут предоставить возможность использовать мобильное приложение системы для переводов между физическими и юридическими лицами, а также между «физиками» и ИП.

Предполагается, что это поможет упростить оплату товаров и услуг через СБП.

Уголовное наказание за фейки о госорганах

С начала месяца начнет действовать закон, предполагающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации.

Нарушителям может грозить штраф в размере до полутора миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 15 лет.

Владимир Путин подписал закон 25 марта.

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Документ дополняет ст. 207.3 УК РФ — она появилась ранее, по ней предусмотрено наказание за распространение фейков о действиях ВС РФ.

По новым нормам, за распространение заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами своих полномочий за границей предусмотрен штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Речь, в частности, идет о деятельности посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и СК.

Если были отягчающие обстоятельства — использование служебного положения, действия в составе группы лиц, из корыстных побуждений, с искусственным созданием доказательств обвинения или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды» — и содеянное повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Кроме того, за дискредитацию действий российских государственных органов за рубежом теперь может грозить штраф в размере до 1 млн рублей.

Упрощенный оборот лекарств

Кроме того, в рамках пакета мер по поддержке экономики в России с апреля начнут действовать поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан». Они позволяют упростить оборот иностранных медицинских препаратов в том случае, если возникнет дефицит.

Решение будет принимать правительство России.

Лекарственные препараты в этом случае можно будет продавать в иностранной упаковке, а зарубежные компании должны будут уведомлять о своем решении покинуть рынок не менее чем за полгода.

Весенний призыв

С начала месяца в России стартует весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Под призыв подпадают годные к службе молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

В этом году на военную службу планируется отправить 134,5 тыс. человек, это меньше, чем было в прошлом году, обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу.

— В соответствии с указом президента в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года, — заявил он на совещании, посвященном призывной кампании, 29 марта.

Напомним, в прошлом году было призвано 134 650 тыс. человек.

Призывников планируют начать отправлять в войска в конце мая. При этом Сергей Шойгу пообещал, что срочников не будут направлять в горячие точки — в том числе в зону боевых действий на Украине, в ДНР и ЛНР.

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