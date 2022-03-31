Подоляк объяснил роль Абрамовича в переговорах делегаций Украины и России

Бизнесмен Роман Абрамович является посредником во время переговоров российской и украинской делегаций, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения “на входе”. То есть, когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», — уточнил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Подоляк также подчеркнул, что Абрамович был «крайне эффективным» посредником между делегациями.
Кремль в свою очередь заявлял во вторник, что Абрамович не является официальным членом российской делегации. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, бизнесмен «задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной».
28 февраля газета The Jerusalem Post сообщила, что Абрамович оказывал помощь в переговорах между Россией и Украиной. Позже в Кремле подтвердили, что он принимал участие «на начальной стадии».
28 марта газета Times писала, что Абрамович передал президенту Владимиру Путину записку от президента Украины Владимира Зеленского. В ней, по данным издания, была изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.
Тогда же The Wall Street Journal сообщила, что у Абрамовича и как минимум еще двоих человек, которые присутствовали на переговорах в начале марта, проявились симптомы отравления, в том числе краснота глаз, шелушение кожи на лице и руках, слезоточивость.
Песков назвал не соответствующими действительности сообщения об отравлении. «Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения, безусловно, не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича», — пояснил он.