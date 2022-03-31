Зеленский отозвал послов из Грузии и Марокко из-за отказа помогать Украине

«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращён посол из Грузии. При всём уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал украинский лидер в видеообращении.
Зеленский также добавил, что в ближайшее время ждёт конкретных результатов от работы украинской дипмиссии в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.
Ранее Лайф писал, что агрессивная риторика посла Украины в Германии Андрея Мельника, а также его требования к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине. В Германии отмечали, что дипломат пытается втянуть Германию в вооружённый конфликт, чем и вызывает негативную реакцию.