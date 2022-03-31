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07:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров объявил об аккредитации в России первого дипломата от талибов

Первый дипломат нового правительства Афганистана, сформированного запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан», аккредитован в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, дипломат прибыл в Москву еще в феврале.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — сказал Лавров на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что новой администрации Афганистана «в целом, удается справляться с держанием государства на плаву».

По мнению министра, главной проблемой для признания талибского правительства является его недостаточная репрезентативность: новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане.

Представители «Талибана» вошли в Кабул 15 августа 2021 года, после этого прежний президент Ашраф Гани покинул страну. С тех пор члены движения сформировали в Афганистане свое правительство, мировое сообщество считает его нелигитимным, однако 17 марта Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, что предполагает контакт с талибами.

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