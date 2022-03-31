Лавров объявил об аккредитации в России первого дипломата от талибов

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — сказал Лавров на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что новой администрации Афганистана «в целом, удается справляться с держанием государства на плаву».
По мнению министра, главной проблемой для признания талибского правительства является его недостаточная репрезентативность: новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане.
Представители «Талибана» вошли в Кабул 15 августа 2021 года, после этого прежний президент Ашраф Гани покинул страну. С тех пор члены движения сформировали в Афганистане свое правительство, мировое сообщество считает его нелигитимным, однако 17 марта Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, что предполагает контакт с талибами.