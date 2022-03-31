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09:20 (мск), источник: ТАСС

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ

В Минобороны России отметили, что результат уничтожения укрепрайона ВСУ фиксировался средствами объективного контроля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что результат уничтожения укрепрайона ВСУ фиксировался средствами объективного контроля.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации на Украине.

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