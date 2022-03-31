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09:39 (мск), источник: Известия

Число беженцев из Донбасса и Украины в РФ превысило 500 тыс

Число беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и Украины в РФ превысило 500 тыс. Об этом в четверг, 31 марта, сообщал источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на утро 31 марта в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины прибыли почти 530 тыс. человек, около 37 тыс. из них пересекли границу за минувшие сутки», — сказал источник ТАСС.

Он отметил, что среди прибывших — более 107 тыс. детей.

Кроме того, источник пояснил, что большинство беженцев приехали из ДНР и ЛНР через границу в Ростовской области, с украинской территории люди въезжают через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму.

24 марта стало известно, что граждане ДНР и ЛНР, а также Украины смогут работать на территории РФ без оформления патента. Кроме того, их документы, в том числе водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, зарегистрированные на вышеуказанных территориях, будут признаны в России.

10 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что с просьбами об эвакуации к Москве обратились свыше 2,6 млн человек почти из 2 тыс. украинских населенных пунктов. На Украину российскими военными было доставлено 1421 т гуманитарного груза, проведено 186 гуманитарных акций.

В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что эвакуации мирных жителей препятствуют нацбатальоны, которые используют граждан в качестве живого щита. Так, 12 марта сообщалось, что украинские националисты удерживают рядом с Мариуполем сотни тысяч мирных граждан, в том числе представителей иностранных государств.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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