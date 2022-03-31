CNN: Украина попросила США передать ей российские Су-25

Украина также запросила помощи в приобретении разведывательных и ударных беспилотников, тактических радаров, самолетов поддержки ближнего боя и систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и самолетами для ближнего боя. Также Украина сообщила, что ей нужна помощь в лечении раненых и ремонте техники, поврежденной в ходе военных действий.
США поставляют Украине системы ПВО, переносные противотанковые комплексы, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы. Поставки осуществляются раз в один-два дня, рассказывала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Всего, по подсчетам Пентангона, объем помощи США Украине превысил $2 млрд.