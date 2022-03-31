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12:03 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе. Это меньше, чем весной прошлого года, когда в Вооруженные силы РФ были призваны 134 650 человек.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил начать отправку призывников в войска в конце мая. Он подчеркнул, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут, а все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

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