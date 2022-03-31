12:07 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко заявил, что в условиях санкций у Минска и Москвы открываются новые возможности
По словам белорусского президента, это прежде всего экономические и финансовые санкции.
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МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко убежден, что в условиях западных санкций у Белоруссии и России одновременно открываются новые возможности.
«Не буду лукавить, скажу откровенно, что встречаемся мы с вами в непростое время. Время сложное. Но время огромных возможностей. Наверное, нам надо было пережить этот период, чтобы понять не только, в какое время мы живем, но и как нам развиваться дальше», — сказал Александр Лукашенко в четверг на встрече с делегацией Пензенской области России во главе с губернатором Олегом Мельниченко, сообщает агентство БелТА. По его словам, в последние несколько месяцев, может быть, год-полтора «серьезно нас отрезвили».
«Мы поняли, что спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны, мы это раньше поняли. Сейчас Россия это осознала, наверное, как никогда. И мы готовы не упустить это время возможностей, при всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся», — сказал президент.
По его словам, это прежде всего экономические, финансовые санкции. «На Россию больше, на нас, может, чуть меньше навалились. Но никто в этом сегодня не сомневается, что мы не просто выстоим, а возродимся, как феникс из пепла. Нам в истории не единожды приходилось это делать», — сказал Лукашенко.
В этих условиях президент призвал активно создавать белорусско-российские совместные производства в разных сферах. В частности, речь идет о возможности создания совместных производств в области машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере.