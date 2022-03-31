Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

«Я выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных “узлов” необходима встреча с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, о которой к тому же тот просит практически с начала войны. Ответ был: время еще не пришло, нужно чтобы переговорщики продвигались вперед», — пояснил Драги в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме (цитата по "РИА Новости).
В ходе разговора с Драги российский лидер отметил, что условия для прекращения огня еще «не созрели». По словам премьера, Путин сообщил ему, что сделаны «маленькие шаги вперед на переговорах».
«Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня», — заключил Драги.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
Российская сторона на данном этапе, по словам главы делегации Владимира Мединского, предпримет два ответных шага. Первый из которых заключается в постепенной деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях, а второй шаг касается возможности проведения встречи между президентами двух стран «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обозначать временные рамки возможной встречи Путина и Зеленского. По его словам, переговорам глав государств должно предшествовать завершение работы по договору между Москвой и Киевом.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.