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15:39 (мск), источник: © РИА Новости

Арестович заявил, что Россия практически уничтожила ВПК Украины

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.

Источник: © РИА Новости

«Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И, если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую», — сказал он в видеообращении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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