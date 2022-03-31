Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя

«Постановляю создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя», — говорится в документе.
Администрация Мариуполя создается «в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Главе администрации Мариуполя поручено «организовать по согласованию с администрацией главы Донецкой народной республики создание территориальных органов (администраций районов в городе Мариуполе), назначение их руководителей», говорится в документе.