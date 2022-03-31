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16:06 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя, говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина.

Источник: © РИА Новости

«Постановляю создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя», — говорится в документе.

Администрация Мариуполя создается «в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».

Главе администрации Мариуполя поручено «организовать по согласованию с администрацией главы Донецкой народной республики создание территориальных органов (администраций районов в городе Мариуполе), назначение их руководителей», говорится в документе.

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