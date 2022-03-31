Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации.
«НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО», — сказал он.
При этом генсек подчеркнул, что «решать (вступать в альянс или нет — ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение».