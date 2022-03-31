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15:42 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.

Источник: © РИА Новости

Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации.

«НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО», — сказал он.

При этом генсек подчеркнул, что «решать (вступать в альянс или нет — ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение».

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