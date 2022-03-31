Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за непонимания США происходящего в Москве

По его словам, такие заявления свидетельствуют о том, что Госдеп и Пентагон не обладают реальной информацией о происходящем в Кремле, не понимают президента Путина, механизм принятия решений и стиль работы Кремля.
«Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность, потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия», — подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, отвечая на вопрос о Путине, что одной из слабостей автократий является то, что в этих системах нет людей, которые говорят правду властям или способны говорить им правду. «И я думаю, что это то, что мы наблюдаем в России», — отметил он.
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что, по информации властей США, Путин почувствовал, что военные ввели его в заблуждение, что привело к постоянной напряженности между ним и его военным руководством.