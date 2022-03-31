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15:56 (мск), источник: Ведомости

Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за непонимания США происходящего в Москве

Заявления Госдепартамента США и Белого дома, что президенту России Владимиру Путину не говорят правды о спецоперации на Украине, вызывают в Кремле обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

По его словам, такие заявления свидетельствуют о том, что Госдеп и Пентагон не обладают реальной информацией о происходящем в Кремле, не понимают президента Путина, механизм принятия решений и стиль работы Кремля.

«Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность, потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия», — подчеркнул Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, отвечая на вопрос о Путине, что одной из слабостей автократий является то, что в этих системах нет людей, которые говорят правду властям или способны говорить им правду. «И я думаю, что это то, что мы наблюдаем в России», — отметил он.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что, по информации властей США, Путин почувствовал, что военные ввели его в заблуждение, что привело к постоянной напряженности между ним и его военным руководством.

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