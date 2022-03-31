16:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» за рубли
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа «недружественным странам» будут осуществляться за рубли. Новые правила продажи газа начнут действовать 1 апреля. Уполномоченным банком по расчетам стал Газпромбанк. Если «недружественные страны» не будут платить в рублях, то «действующие контракты будут остановлены», сказал Путин на совещании по авиаотрасли.