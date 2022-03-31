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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» за рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа «недружественным странам» будут осуществляться за рубли. Новые правила продажи газа начнут действовать 1 апреля. Уполномоченным банком по расчетам стал Газпромбанк. Если «недружественные страны» не будут платить в рублях, то «действующие контракты будут остановлены», сказал Путин на совещании по авиаотрасли.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства пояснил, что Россия «поставила газ» западным партнерам. «Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили», — сказал президент. «Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно», — пояснил он, почему подписал указ. По его словам, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях — шаг к финансовому суверенитету РФ.

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