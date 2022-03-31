Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

«Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», — заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Он продемонстрировал переписку, отметив, что наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.
По словам Кириллова, письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных.
Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».
Генерал-лейтенант отметил, что деятельность компании Black and Veach вызывала вопросы даже у украинских спецслужб. Он привел цитату из докладной записки херсонского управления СБУ от 2017 года о том, что Агентство по сокращению военной угрозы США намерено через эту компанию установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные инфекции. В СБУ подчеркнули, что в этой связи «актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации» на Украине.
Компания Metabiota, в свою очередь, известна разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний и привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве, продолжил Кириллов. По данным Минобороны, на Украине от Metabiota работала вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мери Гуттиери, что подтверждает их переписка.