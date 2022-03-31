16:57 (мск), источник: ТАСС
Канцлер Германии призвал «закрыть лазейки» для обхода антироссийских санкций
Олаф Шольц также призвал Россию «согласиться на прекращение огня» на Украине.
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БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. ЕС должен вовремя закрывать лазейки, которые могут использоваться для обхода санкций, введенных против России. Об этом заявил в четверг в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы ввели масштабные санкции, и они действуют, — сказал он. — Теперь важно работать над эффективной реализацией, закрыть все лазейки [для обхода санкций]».
Шольц также призвал Россию «согласиться на прекращение огня» на Украине.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.