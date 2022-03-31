Въезд в РФ запрещен высшему руководству ЕС, ряду еврокомиссаров и евродепутатов

«Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику, — поясняется в сообщении. — В ответный российский “черный список” внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения».
Список лиц, для которых запрещается въезд в Россию, расширен в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности и Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года, говорится в сообщении МИДа.