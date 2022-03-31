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31 марта, источник: РБК

Постпред России заявил о «военно-биологической» работе ФРГ на Украине

Германия имела на Украине собственную программу по изучению опасных заболеваний, сообщил постпред России при ООН. В числе прочего Киев якобы обязался поставлять ФРГ «образцы крови славянского этноса».

Источник: РИА "Новости"

Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу по изучению смертельно опасных заболеваний, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов во время пленарного заседания Конференции по разоружению.

Гатилов комментировал сообщения российских военных властей, что США финансировали работы по изучению патогенов опасных болезней и работы по созданию биологического оружия на Украине. Имеющиеся в связи с этим документы подтверждают, что и Германия имела свою военно-биологическую программу, отметил он.

«Ее целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка», — заявил Гатилов.

По его словам, немецкий Институт тропической медицины им. Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, и украинская сторона «обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны». Кроме того, продолжил Гатилов, немецкие специалисты посещали больницы в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, где наблюдали за «особенностями протекания болезней у местного населения».

Проект финансировали МИД Германии и бундесвер, заявил постпред России.

«Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», — заключил он.

Минобороны России заявило в начале марта о наличии на Украине лабораторий, разрабатывающих компоненты биологического оружия. По данным ведомства, там изучали возбудителей таких болезней, как холера, чума, сибирская язва и др. Финансированием занимался Пентагон, утверждали в Минобороны. Там также сообщили, что к финансированию был причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Technology Partners, которым руководит Хантер Байден, сын президента США. Адвокат Байдена-младшего в 2020 году заявил, что его клиент не владеет фондом.

СК завел уголовное дело по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения.

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