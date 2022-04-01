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00:02 (мск), источник: РБК

Австрия выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России

По словам канцлера Нехаммера, санкции будут действовать только в том случае, «если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их».

Источник: AP 2022

Австрия не намерена выступать за эмбарго на поставку нефти и газа из России. Об этом на встрече с журналистами заявил канцлер Карл Нехаммер, передает Kronen Zeitung.

Так, на вопрос журналиста о возможности введения эмбарго на поставку энергоресурсов из России Нехаммер ответил: «Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Тем не менее это ужасное чувство — зависеть от российского газа. Но моя работа заключается в обеспечении безопасности поставок».

Кроме этого, политик сообщил, что Австрия ожидает письменных подробностей от «Газпрома» по переходу на оплату рублями в газовых контрактах.

«Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV [австрийская нефтегазовая компания] еще не получила никакого уведомления, и у компаний есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года», — сказал он.

С конца февраля США, Евросоюз и другие страны вводят беспрецедентные санкции против России. Одним из методов давления власти стран Запада считают отказ от импорта российских нефти и газа. От энергоносителей уже отказались США. Канада и Великобритания заявили о планах постепенного отказа.

Еврокомиссия считает возможным сократить потребление российского газа на две трети в 2022 году и отказаться от поставок «гораздо раньше 2030 года». Европейский план REPowerEU предусматривает диверсификацию поставок газа с помощью увеличения объемов импорта сжиженного природного газа, трубопроводов от поставщиков не из России, наращивания объема производства и импорта возобновляемого водорода.

Россия на фоне западных санкций ужесточила правила валютных операций и заявила о переходе с 1 апреля на рубли в газовых контрактах с недружественными странами. Комментируя западные дискуссии об ограничениях на импорт российских энергоносителей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подобные инициативы приведут к перекосам на рынке, а вице-премьер Александр Новак допускал, что подобные меры могут привести к ценам на нефть до $300 за баррель.

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