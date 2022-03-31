Совет ООН по правам человека осудил принятие односторонних санкций

В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». Совет «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление» не соответствующих международному праву и Уставу ООН «односторонних принудительных мер», включая меры «с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений».
В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.
СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.
За документ проголосовали 27 стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Венесуэлу, Индию, Китай и Кубу. Против высказались 14 государств, в том числе США, страны — члены ЕС, Великобритания, Япония, Республика Корея и Украина.
Шесть стран, в частности Армения, Бразилия и Мексика, при голосовании воздержались.
Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. 49-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 28 февраля по 1 апреля.