Президент Грузии заявила о поддержке Тбилиси санкций против России

Глава государства не согласилась с заявлением британской журналистки Кристиан Аманпур об отказе грузинского правительства и правящей партии поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы.
«В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции (против России. — Прим. ред.), и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины», — высказалась Зурабишвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, это не отвечает национальным интересам Тбилиси. Он отметил, что с 2013 по 2021 год из Грузии в Россию экспортировали агропродукцию на сумму в два миллиарда долларов, экспорт другой продукции составил три миллиарда. За счет туризма за последние пять лет страна получила три миллиарда долларов дохода, более пяти миллионов россиян посетили Грузию. Также премьер напомнил, что около миллиона грузин проживают в России, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.