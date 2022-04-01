Посол РФ Антонов призвал США «перестать размахивать санкционной дубиной»

Антонов считает, что Вашингтон целенаправленно пытается ограничить технологическое развитие РФ. Он обратил внимание на то, что Минфин США «грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере», хотя NASA говорило о заинтересованности в сохранении диалога.
«Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам», — говорится в комментарии российского посла, опубликованном в Telegram.
Страны Запада начали вводить санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, объявленную Владимиром Путиным 24 февраля. Белый дом США накануне, 31 марта, анонсировал внесение в черный список еще 120 компаний из России и Белоруссии. В ведомстве отметили, что ограничения нанесут ущерб работе российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов.