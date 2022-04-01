Зоологи обнаружили сотни неизвестных науке видов млекопитающихВ основном это мелкие грызуны, насекомоядные и рукокрылые
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
12Весенний фестиваль Холи в Индии
05:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол РФ Антонов призвал США «перестать размахивать санкционной дубиной»

Посол России в США Анатолий Антонов назвал нелегитимными вводимые США санкции. Они, по мнению дипломата, сопровождаются «ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями». Он призвал американских властей «перестать размахивать санкционной дубиной», которая якобы наносит удары и по самим США.

Источник: РИА "Новости"

Антонов считает, что Вашингтон целенаправленно пытается ограничить технологическое развитие РФ. Он обратил внимание на то, что Минфин США «грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере», хотя NASA говорило о заинтересованности в сохранении диалога.

«Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам», — говорится в комментарии российского посла, опубликованном в Telegram.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, объявленную Владимиром Путиным 24 февраля. Белый дом США накануне, 31 марта, анонсировал внесение в черный список еще 120 компаний из России и Белоруссии. В ведомстве отметили, что ограничения нанесут ущерб работе российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как вручение «Оскара» повлияло на ход Второй мировой войны
Как будет выживать Европа без российского газа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь