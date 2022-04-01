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06:15 (мск), источник: © РИА Новости

МИД: Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на Евросоюзе свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Источник: РИА "Новости"

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся», — сказал дипломат.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

На фоне военной операции РФ ряд стран Запада ввел против страны новые санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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