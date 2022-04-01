10:28 (мск), источник: ТАСС
Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу из западных стран продуктов
Замглавы Совбеза заявил, что Россия будет поставлять продовольствие только дружественным странам.
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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что список запрещенных к ввозу из недружественных стран Запада продуктов, который существует с 2014 года, можно расширить.
«Список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить», — написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев заявил, что Россия будет поставлять продовольствие только дружественным странам.