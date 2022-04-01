Ученые: дети больших городов хуже ориентируются в пространстве Выросшие за пределами городов люди ориентируются на местности лучше, чем те, кто рос в условиях плотной регулярной застройки
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Польша заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины, если на такой шаг пойдут и США. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

Источник: AP 2022

По его словам, если бы это были серьезные гарантии, в том числе с участием других государств Европы, то в данном случае для Польши не будет «никаких противопоказаний».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Басурин: украинским силовикам коридор выхода из Мариуполя не дадут
Зеленский заявил, что мины из Черного моря может унести во фьорды Норвегии
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь