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11:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация за сутки поразила 52 украинских военных объекта

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская авиация за сутки поразила 52 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс “Бук-М1”, радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также десять районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», — сказал он.

Кроме того, российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов с боеприпасами.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники», — перечислил Конашенков.

Представитель ведомства также добавил, что подразделения ЛНР продолжают наступление, вышли на окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино. За ночь они уничтожили до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

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