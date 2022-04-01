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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину доложили о ситуации в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгороде, где после авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«По Белгороду, естественно, президенту доложено. Вы знаете, что [врио главы] МЧС туда отправился… и предпринимаются [меры] для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива», — сказал он.

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Глава области заверил, что населению ничего не угрожает.

В Минэнерго, между тем, исключило возможный дефицит топлива из-за произошедшего на нефтебазе пожара. По словам главы ведомства Николая Шульгинова, случившееся никак не должно отразиться на топливообеспечении региона и ценах для потребителей.

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