Неврологи нашли средство от синдрома Туретта Экспериментальный препарат экопипам может снизить выраженность тиков при синдроме Туретта
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
13:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали критику Жераром Депардье спецоперации на Украине

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, и российская сторона при необходимости готова разъяснить ему положение вещей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.

Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня.
Дмитрий Песков

«Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал», — сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зачем Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь