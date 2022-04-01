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14:19 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что российские призывники никак не привлекаются к спецоперации на Украине

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские призывники на военную службу не привлекаются к проведению специальной операции на Украине, подтвердил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что ранее имевший место случай «находится на контроле в Генпрокуратуре» по поручению главы государства.

9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, на тот момент практически все они уже были выведены на территорию России. В тот же день Песков говорил, что президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач в рамках военной операции на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. По указу главы государства, этой весной войска пополнят 134,5 тыс. призывников. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новобранцы не будут направляться в горячие точки, а все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

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