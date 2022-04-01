СВР: Киев сообщил Лондону, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным

«Руководство Украины довело до сведения британского Форин-офиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что “сейчас этого лишены многие украинцы”, — говорится в сообщении.
Пресс-бюро СВР сообщило, что Украина после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.
«В Службу внешней разведки Российской Федерации поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов», — отмечается в сообщении.
Украинские власти убеждают западных покровителей побудить МККК отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным, говорится в сообщении.
«Имеются конкретные сведения о том, что украинские власти убеждают западных покровителей побудить Международный комитет Красного Креста (МККК) и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным», — указано в тексте.
Западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности, добавили в пресс-бюро СВР.
«Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности. Это делает их соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов и требует соответствующей правовой оценки», — отмечается в сообщении.
В частности, как указали в пресс-бюро, МИД Великобритании рекомендовал Киеву предпринять действия для обеления образа украинских властей и сглаживания негативных последствий «предания гласности пыток захваченных военнослужащих».