Делегации России и Украины начали переговоры по видеосвязи

Делегации Украины и России начали переговоры по урегулированию в видеоформате, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский в Telegram.
«Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — заявил он.
О старте переговоров также сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН. «Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», — сообщил Подоляк.
29 марта в Стамбуле представители России и Украины встречались в очном формате, открывал переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагалось, что встреча продлится два дня, однако уже после первого дня было заявлено о значительном прогрессе и делегации разъехались.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил на следующий день, что на встрече был достигнут «существенный прогресс» в том, что касается обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и гарантий ее безопасности «вне рамок Североатлантического альянса». Он также также заявил, что украинская сторона на переговорах демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу. Тем не менее, по его словам, Москва и Киев пока не выработали финальные договоренности.
По итогам встречи Россия объявила о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Как пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, военное командование выполнило все поставленные задачи и не позволило бы Киеву использовать военные силы на донбасском направлении, которое рассматривается Москвой как основное.
Российская делегация также сообщила, что получила письменные предложения украинской стороны, которые предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, нейтральный статус страны с международно-правовыми гарантиями и беспрепятственное вступление в Европейский союз.
Киев по итогам переговоров сообщил, что предлагает обсуждать вопросы статуса Крыма и Донбасса отдельно, зафиксировав разные позиции по вопросу принадлежности территорий. Также Украина предлагает оговорить в соглашении, что в течение 15 лет страны не будут использовать вооруженные силы для решения крымского вопроса. Гарантами безопасности Киев просит выступить Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Также Киев считает, что окончательное решение по договору о гарантиях должно быть принято на всеукраинском референдуме.