Неврологи нашли средство от синдрома Туретта Экспериментальный препарат экопипам может снизить выраженность тиков при синдроме Туретта
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
15:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин предложил уволить выступивших против спецоперации руководителей бюджетных учреждений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «предателями» деятелей российской культуры, которые осудили проведение военной операции. Он также сообщил, что Госдума будет настаивать на том, чтобы все, кто выступил против операции на Украине, покинули руководящие должности в бюджетных учреждениях.

Источник: РИА "Новости"

«Есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет выступать за увольнение тех, кто высказался против военной операции на Украине.

Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Накануне, 31 марта, оперная певица Анна Нетребко выступила против военной операции и напомнила, что живет и платит налоги в Австрии, не получая никакой финансовой поддержки от России. В ответ на это Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил ее концерт, запланированный на 2 июня.

С начала военной операции ряд российских культурных деятелей осудили происходящее на Украине.

Олеся Павленко

 Как легендарный советский фильм повлиял на ход Второй мировой войны
Вертолеты ВСУ уничтожили нефтебазу под Белгородом
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь