Володин предложил уволить выступивших против спецоперации руководителей бюджетных учреждений

«Есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет выступать за увольнение тех, кто высказался против военной операции на Украине.
Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.
Вячеслав Володинпредседатель Госдумы
Накануне, 31 марта, оперная певица Анна Нетребко выступила против военной операции и напомнила, что живет и платит налоги в Австрии, не получая никакой финансовой поддержки от России. В ответ на это Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил ее концерт, запланированный на 2 июня.
С начала военной операции ряд российских культурных деятелей осудили происходящее на Украине.