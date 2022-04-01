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15:28 (мск), источник: © РИА Новости

Участников выборов обяжут раскрывать сведения о покупке криптовалюты

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Изменения внесены в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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