Минпромторг расширил перечень системообразующих промпредприятий

«Мы внимательно мониторим ситуацию по всем отраслям промышленности, в первую очередь это касается системообразующих предприятий. Перечень был расширен и сегодня насчитывает уже около 1100 организаций», — передает слова Мантурова пресс-служба министерства по итогам рабочей встречи с членами комитета Госдумы по промышленности и торговле.
В министерстве напомнили, что для системообразующих организаций разработана специальная мера поддержки — компенсация процентов по кредитам.
Правительство выделило на нее 40 миллиардов рублей. При этом малые и средние предприятия тоже будут поддержаны при помощи Фонда развития промышленности.
«Правительством буквально недавно было принято решение докапитализировать фонд на 20 миллиардов рублей. Эти деньги помогут реализовывать программу импортозамещения», — уточнил Мантуров.
Также прорабатывается расширение программы фонда по автокомпонентам, которую планируется распространить в том числе на сельхозтехнику и строительно-дорожное машиностроение.
На докапитализацию региональных фондов развития промышленности дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.
Министр также отметил продолжающуюся работу по стимулированию новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
«Мы меняем правила. В предыдущих правилах было соотношение выручки от реализации итоговой продукции к объему средств субсидии на НИОКР в пропорции один к пяти, в новых правилах мы закладываем пропорцию один к двум», — подчеркнул он.