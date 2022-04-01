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21:26 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг расширил перечень системообразующих промпредприятий

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Перечень системообразующих промышленных предприятий в РФ расширен до 1100 организаций, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Источник: © РИА Новости

«Мы внимательно мониторим ситуацию по всем отраслям промышленности, в первую очередь это касается системообразующих предприятий. Перечень был расширен и сегодня насчитывает уже около 1100 организаций», — передает слова Мантурова пресс-служба министерства по итогам рабочей встречи с членами комитета Госдумы по промышленности и торговле.

В министерстве напомнили, что для системообразующих организаций разработана специальная мера поддержки — компенсация процентов по кредитам.

Правительство выделило на нее 40 миллиардов рублей. При этом малые и средние предприятия тоже будут поддержаны при помощи Фонда развития промышленности.

«Правительством буквально недавно было принято решение докапитализировать фонд на 20 миллиардов рублей. Эти деньги помогут реализовывать программу импортозамещения», — уточнил Мантуров.

Также прорабатывается расширение программы фонда по автокомпонентам, которую планируется распространить в том числе на сельхозтехнику и строительно-дорожное машиностроение.

На докапитализацию региональных фондов развития промышленности дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.

Министр также отметил продолжающуюся работу по стимулированию новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

«Мы меняем правила. В предыдущих правилах было соотношение выручки от реализации итоговой продукции к объему средств субсидии на НИОКР в пропорции один к пяти, в новых правилах мы закладываем пропорцию один к двум», — подчеркнул он.

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