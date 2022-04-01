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22:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Россия укрепит западные рубежи, чтобы никому не пришло в голову напасть

Россия укрепит свои западные рубежи так, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы никому не приходило в голову напасть на нее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Министерство обороны РФ работает над этой задачей.

Источник: AP 2022

«Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО) укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу — и наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» (цитата по «РИА Новости»).

В начале марта стало известно, что Генштаб завершил разработку плана укрепления западных рубежей России. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что укрепление западных границ необходимо в связи с военной активностью НАТО.

«Генштабом разрабатывается фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, разумеется, те новые, современные, комплексы», — сказал он на заседании Совбеза.

В декабре МИД России представил проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится, что США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширяться на восток. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что страны альянса не ответили на главные требования России.

Дарья Эрозбек

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