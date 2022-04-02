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00:52 (мск), источник: ТАСС

В Минюсте США зафиксировали попытки крупных бизнесменов из России обойти санкции

ТАСС, 1 апреля. Рабочая группа Министерства юстиции США по исполнению санкций против России обнаружила, что попавшие под санкции крупные российские бизнесмены пытаются обойти введенные рестрикции, в том числе переводя активы в другие юрисдикции. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал руководитель группы федеральный прокурор Эндрю Адамс.

Источник: Reuters

«Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <…> в юрисдикции, где, <…>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее заморозить [активы]», — сказал он.

Также Ажамс отметил, что возросший уровень сотрудничества между странами при расследовании в отношении олигархов потенциально помогает отследить их попытки скрыть свое состояние.

В марте Министерство юстиции США сообщило о создании специальной межведомственной группы, которая будет обеспечивать соблюдение санкций против России, в частности выявлять имущество крупных российских бизнесменов.

Группа призвана отвечать за «исполнение масштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые США ввели вместе с союзниками и партнерами в ответ на ничем не спровоцированное военное вторжение России на Украину». В нее вошли сотрудники ряда федеральных служб США и эксперты в сферах, касающихся борьбы с отмыванием средств и уклонением от налогов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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