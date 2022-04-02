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06:34 (мск), источник: ТАСС

NYT: США поспособствуют передаче Украине советских танков

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. США поспособствуют передаче Украине танков советского производства с целью укрепления возможностей вооруженных сил страны в Донбассе. С таким утверждением выступила в пятницу газета The New York Times, ссылаясь на источник в администрации США.

Источник: Reuters

По его сведениям, США впервые за время конфликта выступят посредником в процессе передачи Украине советских танков, поставки которых якобы должны «вскоре начаться».

Издание не приводит количества техники, которую планируется передать украинским военным, а также не конкретизирует, какие страны могут принять участие в передаче Киеву вооружений.

The New York Times утверждает, что решение о том, чтобы США поспособствовали передаче Киеву танков советского образца, было принято после соответствующего запроса президента страны Владимира Зеленского.

В прошлую пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Зеленский не обращался напрямую к США с просьбой о поставках танков. «Мы слышали его запрос о танках, среди прочего. Украинцы конкретно к США, как я понимаю, по вопросу о танках не обращались, они обратились к некоторым другим государствам», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон выделяет еще $300 млн Украине в виде военной помощи.

В новый пакет входят ракетные комплексы с лазерной системой наведения, барражирующие снаряды Switchblade, беспилотные летательные аппараты Puma, системы борьбы с беспилотниками, бронеавтомобили, пулеметы, боеприпасы, системы ночного видения и средства связи. В целом, по словам Кирби, власти США при нынешней администрации (с января прошлого года) выделили Киеву более $2,3 млрд в виде военной помощи, $1,6 млрд из этой суммы были выделены после начала специальной военной операции РФ на Украине.

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