Китай не является стороной конфликта на Украине, заявили в МИД страны

«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — заявил Ван Лутун.
«Честно говоря, я не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому что военные действия — это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России, и это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: “Вы должны прекратить эту войну” — и они ее прекратят», — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.