Зеленский назвал страны, которые хотел бы видеть гарантами безопасности

Он подчеркнул, что Киев хотел бы видеть среди гарантов ведущие государства, такие как США, Великобритания, Франция, Германия, Турция.
Помимо этого, Украина хотела бы, чтобы к ним присоединился Китай. Также выразили желание стать гарантами Израиль и Ирландия, добавил президент.
«Я упомянул страны, которые заявили о готовности быть гарантами или с которыми мы связывались и обменялись предварительными вариантами документов», — сказал Зеленский. Реплики президента транслировались в переводе на английский язык.
По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом Джо Байденом и сообщил ему, что Киев хотел бы видеть США среди стран-гарантов. «Мы получили сообщение о том, что США рассматривают это предложение, рассматривают в позитивном ключе», — подчеркнул Зеленский.
30 марта директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США пока не готовы озвучить конкретные детали относительно гарантий безопасности для Украины.
За день до этого украинская делегация в ходе переговоров с российской стороной предложила новую систему гарантий безопасности, которая в том числе предусматривает нейтральный статус государства. По мнению Киева, это должен быть международный договор, подписанный и ратифицированный гарантами. Ими могут стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада, уточнял глава украинской делегации Давид Арахамия.
Готовность стать гарантом уже подтвердили Германия и Великобритания.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, которых добивается Украина, также должны распространяться на Россию и другие европейские страны.