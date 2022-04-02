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10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Харрис заявила, что США не заинтересованы в смене власти в России

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис через неделю после высказывания президента Джо Байдена о российском руководстве вслед за другими американскими чиновниками заявила, что США «не заинтересованы в смене» власти в РФ и это не является политикой Вашингтона.

Источник: Reuters

Завершая визит в Европу речью в Варшаве на прошлой неделе, Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти». Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.

«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность… Мы не заинтересованы в смене… (власти — ред.), и это не наша политика. Точка», — заявила вице-президент на вопрос ведущей телеканала MSNBC, может ли Харрис высказать свое мнение по поводу того, «следует ли Путину остаться».

Ранее Байден пожаловался на неверную интерпретацию его высказываний в последние дни. У президента США спросили о его высказываниях последних дней, в частности, о военных США и Украине, о химическом оружии, а также о смене власти в РФ. Байден заявил, что во всех трех случаях имело место неверная интерпретация его слов: он не имел в виду перемену политики США в вопросе смены власти в РФ, не говорил, что американские военные отправятся на Украину, не угрожал ответить химоружием в случае его применения на Украине.

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