Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС

«Теперь Украина снова захотела в ЕС. Пуще прежнего. И всё бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена», — сказал он.
Медведев отметил, что «вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину».
«Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации», — написал он. По-европейски, политкорректно говоря, это называется партнёры, добавил Медведев.
Он отметил, что «НАТО в отношениях с ЕС старший партнёр, более зрелый», поэтому «Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться».
«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнёра и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — написал он.
«Хотя бывает по-разному», — добавил Медведев.
Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС «давно и искренне», «а потом раз — и перехотела», и очень захотела вступить сразу в НАТО.
«И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет её саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», — отметил он.