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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем Telegram-канале Зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Теперь Украина снова захотела в ЕС. Пуще прежнего. И всё бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена», — сказал он.

Медведев отметил, что «вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину».

«Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации», — написал он. По-европейски, политкорректно говоря, это называется партнёры, добавил Медведев.

Он отметил, что «НАТО в отношениях с ЕС старший партнёр, более зрелый», поэтому «Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться».

«А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнёра и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — написал он.

«Хотя бывает по-разному», — добавил Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС «давно и искренне», «а потом раз — и перехотела», и очень захотела вступить сразу в НАТО.

«И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет её саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», — отметил он.

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