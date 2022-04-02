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11:11 (мск), источник: РБК

Лукашенко назвал интеграцию с Россией способом стать «сильнее санкций»

Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями в честь Дня единения народов России и Белоруссии, отметив важность взаимной интеграции.

Источник: РИА "Новости"

Белоруссия и Россия расширяют и углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкций и диктата. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении белорусам и россиянам с Днем единения народов, сообщает пресс-служба главы государства.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Беларусью и Россией. Сделан большой шаг вперед: принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами.
Александр Лукашенко

Белорусский президент отметил, что праздник символизирует «нерушимое братство двух народов».

Российский президент Владимир Путин также поздравил Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Он отметил, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки.
Владимир Путин

2 апреля отмечается ежегодный праздник — День единения народов, установленный в честь подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии, которое затем было переименовано в Союзное государство России и Белоруссии.

Роман Котерев

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