Антигуа и Барбуда предложили Британии конфисковать «яхты Абрамовича»

Антигуа и Барбуда готова помочь Великобритании конфисковать находящиеся на острове яхты, связанные с бизнесменом Романом Абрамовичем, но для этого Лондон должен направить официальный запрос, заявил Reuters посол страны в США Рональд Сандерс.
«Мы говорили, что будем рады сотрудничать, но только в соответствии с законом. — сказал дипломат. — Единственный способ [арестовать яхты] — если Британия в договоре о взаимной правовой помощи укажет, что это человек, которого они разыскивают, потому что он совершил какое-то преступление».
Антигуа и Барбуда — островное государство в Карибском море.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в Антигуа и Барбуде пришвартованы две яхты, связанные с Абрамовичем. По данным издания, глава МИД государства Пол Чет Грин в письме верховному комиссару Великобритании в Антигуа и Барбуде сообщил, что правительство «пытается установить, принадлежат ли две определенные яхты одному российскому олигарху».
По данным Financial Times, 67-метровая яхта под названием Garçon и 55-метровая Halo, находящиеся в гавани Фалмут на острове Антигуа, связаны с Абрамовичем. Они принадлежат компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, — Wenham Overseas Limited. «Правительству Антигуа и Барбуда и вашим собственным мерам против лиц, попавших в санкционные списки, помогло бы, если бы Великобритания установила собственника Wenham Overseas Ltd и предоставила нам эту информацию», — написал Грин. В британском правительстве подтвердили газете, что общаются с властями Антигуа и Барбуды на эту тему.
Reuters сообщает, что Британские Виргинские острова в письме властям Антигуа и Барбуды подтвердили, что Абрамович — владелец Wenham Overseas Ltd. В то же время страховая компания Ince Germany в письме таможенному управлению Антигуа и Барбуды заявила, что Абрамович «не является частью структуры собственности или бенефициаром Garçon». По данным компании, в числе владельцев яхты нет попавших под санкции физических и юридических лиц.
Представитель Абрамовича отказался от комментариев.
Роман Абрамович попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд.
Журнал Forbes оценивает состояние Абрамовича в $14,5 млрд, он занимает 12-е место в списке богатейших бизнесменов России.
Евгения Воропаева
При участии Тимофея Дзядко