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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Польши: санкции против России не работают

Курс рубля, который начал восстанавливаться, является доказательством того, что санкции против России не работают, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как он считает, это означает, что санкции не сработали так, как того хотели лидеры западных стран. Он также раскритиковал требование России платить за поставляемый ею газ в рублях.

Источник: РИА "Новости"

Господин Моравецкий убежден, что Европе нужно ввести «больше реальных санкций». «Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине», — убежден он (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Польши назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях.

Сейчас Польша закупает у России до 10 млрд куб. м газа ежегодно. Ее действующий контракт с «Газпромом» рассчитан до конца 2022 года, она решила его не продлевать.

«Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся на этот шантаж», — пообещал Матеуш Моравецкий (цитата по «РИА Новости»). Он призвал Германию и Австрию также не соглашаться на оплату в рублях.

Страны Запада ввели уже несколько пакетов жестких санкций в ответ на объявленную Владимиром Путиным 24 февраля военную операцию на Украине. США говорили, что санкции привели к обрушению российской экономики и обвалу рубля, а сейчас Россия, по мнению американских властей, занимается «искусственным накачиванием» национальной валюты. Евросоюз уже разрабатывает пятый пакет санкций.

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