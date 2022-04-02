Премьер Польши: санкции против России не работают

Господин Моравецкий убежден, что Европе нужно ввести «больше реальных санкций». «Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине», — убежден он (цитата по ТАСС).
Премьер-министр Польши назвал шантажом требование оплачивать российский газ в рублях.
Сейчас Польша закупает у России до 10 млрд куб. м газа ежегодно. Ее действующий контракт с «Газпромом» рассчитан до конца 2022 года, она решила его не продлевать.
«Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся на этот шантаж», — пообещал Матеуш Моравецкий (цитата по «РИА Новости»). Он призвал Германию и Австрию также не соглашаться на оплату в рублях.
Страны Запада ввели уже несколько пакетов жестких санкций в ответ на объявленную Владимиром Путиным 24 февраля военную операцию на Украине. США говорили, что санкции привели к обрушению российской экономики и обвалу рубля, а сейчас Россия, по мнению американских властей, занимается «искусственным накачиванием» национальной валюты. Евросоюз уже разрабатывает пятый пакет санкций.