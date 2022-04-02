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19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели 2 апреля телефонный разговор, обсудив в числе прочего ситуацию на Украине. Двумя президентами «высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины».

Источник: AP 2022

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели в субботу, 2 апреля, телефонный разговор, обсудив в числе прочего ситуацию на Украине. Об этом сообщает официальный сайт главы Казахстана.

Отмечается, что Путин проинформировал Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Главами государств «высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины», говорится в сообщении.

Также Путин и Токаев обсудили экономическое сотрудничество двух стран, договорившись активизировать взаимодействие правительств по наиболее важным товарным позициям.

Президенты России и Казахстана разговаривали также 2 марта. Тогда была обсуждена ситуация в контексте российской спецоперации и вопросы российско-казахстанского стратегического партнерства.

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