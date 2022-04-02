Италия заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины

Ди Майо также отметил, что Италия не отказывается от дипломатического способа решения вопроса. Министр назвал приоритетом продолжение переговоров и гуманитарное перемирие. «Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины», — заявил министр.
25 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал список предполагаемых гарантов безопасности Украины, к которым страна может обратиться: это члены Совета безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Канада и Турция. По его словам, Италия выразила желание стать гарантом безопасности украинской стороны.
30 марта официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил о готовности страны стать одним из гарантов безопасности Украины. Перед этим аналогичное заявление сделала представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы гарантий безопасности. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что западные страны вряд ли предоставят Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, потому что сторонам неясно, являются ли переговоры с Россией чем-то «осязаемым».
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.