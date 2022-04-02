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2 апреля, источник: РБК

Минобороны отчиталось об эвакуации более 500 тыс. человек в Россию

С начала военной операции из Донбасса и опасных районов Украины в Россию эвакуированы свыше 557 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них — 891 ребенок, а всего с начала специальной военной операции уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети», — заявил Мизинцев.

Представитель Минобороны уточнил, что 2 апреля российская сторона открывала гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному — в Россию и по одному — в сторону западных границ Украины.

Киев заявлял еще семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, но ни один из них не был в сторону России, указал Мизинцев.

Провести эвакуацию людей из Мариуполя согласился Международный комитет Красного Креста, однако 1 и 2 апреля выехавшие из Запорожья колонны автобусов не смогли прибыть в Мариуполь, заявил представитель Минобороны.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, [российской стороне] удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2 464», — указал Мизинцев.

Он также отметил, что от граждан Украины поступают обращения об эвакуации в Россию.

«За прошедшие сутки поступило еще 1 124 таких обращения, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины», — заявил представитель военного ведомства.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 1 апреля, с начала военной операции на Украине страну покинули 4,13 млн человек. Большая часть (2,4 млн) уехали в Польшу, следом идут Румыния (629 тыс.), Молдавия (391 тыс.), Венгрия (379 тыс.).

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