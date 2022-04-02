Алжир пока не может компенсировать Европе поставки российского газа

«У нас сейчас есть несколько миллиардов кубометров газа, которые не могут заменить российский газ», — заявил Хаккар агентству APS (цитата по «РИА Новости»).
Он также сказал, что Sonatrach намерена до 2026 года инвестировать в добычу нефти и газа около $40 млрд.
По словам Хаккара, в этом году компания обнаружила три новых нефтяных месторождения, одно из которых с запасом сырья на миллиард баррелей.
Еще в начале феврале Bloomberg сообщал, что Евросоюз и США стремятся найти альтернативу российскому газу. Поставки газа из Алжира обсуждал Вашингтон. Болгария заявляла, что намерена отказаться от российского газа после окончания действующего контракта с «Газпромом». Страна имеет альтернативные источники энергии, в том числе из Алжира и Катара.
На фоне военной операции российских войск на Украине США запретили импорт российских энергоносителей, Великобритания намерена отказаться от российской нефти к концу года. Российский президент Владимир Путин в конце марта поручил перевести контракты для «недружественных стран» в рубли. Германия заявляла, что не готова к такому шагу.