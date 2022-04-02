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23:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Алжир пока не может компенсировать Европе поставки российского газа

Алжир на текущий момент не способен компенсировать европейским странам поставки российского газа, заявил гендиректор алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.

Источник: Reuters

«У нас сейчас есть несколько миллиардов кубометров газа, которые не могут заменить российский газ», — заявил Хаккар агентству APS (цитата по «РИА Новости»).

Он также сказал, что Sonatrach намерена до 2026 года инвестировать в добычу нефти и газа около $40 млрд.

По словам Хаккара, в этом году компания обнаружила три новых нефтяных месторождения, одно из которых с запасом сырья на миллиард баррелей.

Еще в начале феврале Bloomberg сообщал, что Евросоюз и США стремятся найти альтернативу российскому газу. Поставки газа из Алжира обсуждал Вашингтон. Болгария заявляла, что намерена отказаться от российского газа после окончания действующего контракта с «Газпромом». Страна имеет альтернативные источники энергии, в том числе из Алжира и Катара.

На фоне военной операции российских войск на Украине США запретили импорт российских энергоносителей, Великобритания намерена отказаться от российской нефти к концу года. Российский президент Владимир Путин в конце марта поручил перевести контракты для «недружественных стран» в рубли. Германия заявляла, что не готова к такому шагу.

Татьяна Акиншина

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