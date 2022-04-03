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01:37 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ прокомментировали обращение Чехии к российским дипломатам

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в ответ на обращение чешского дипведомства к российским дипломатам.

Источник: Reuters

Ранее МИД Чехии в обращении к российским дипломатам заявил, что на них лежит часть ответственности за происходящие на Украине события, на которые те должны реагировать исходя «из совести и морали». В чешском дипведомстве считают, что у дипломатов РФ и Чехии есть «нечто общее» — «служить своим правительствам и народам», однако «всему должны быть пределы».

«Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипведомства.

С 6 по 12 мая 1945 года в результате Пражской наступательной операции советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. По данным Минобороны РФ, в Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов. По информации военного ведомства, в братской могиле на Ольшанском кладбище в Праге погребены 484 воина, в братской могиле в городе Йиглава лежат 410 советских солдат. Крупнейшая братская могила находится в городе Оломоуц, который войска 4-го Украинского фронта освободили 8 мая: там погребены 1 510 красноармейцев, из которых известны имена 1 056.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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